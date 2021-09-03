Легендарная шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет выпустит альбом с 10 новыми песнями, две из которых прозвучали в четверг, 2 сентября, во время пресс-конференции.
Об этом пишет The Guardian.
Как рассказал один из участников группы Бенни Андерссон, изначально планировалось выпустить альбом с двумя песнями, но потом музыканты передумали.
Таким образом, 5 ноября будет выпущена пластинка под названием Abba Voyage с 10 композициями. Также коллектив объявил об одноименном шоу, которое состоится в Лондоне. Специально для представления строится арена на три тысячи зрителей, а вместе с четырьмя «аббатарами» — голограммами членов квартета — выступят десять живых музыкантов.
Тем временем две песни из нового студийного альбома — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down - уже доступны поклонникам коллектива.
— Это когда понимаешь, то, что происходит, непостижимо. Такого нельзя было совершенно представить. Выпустить альбом спустя 40 лет и до сих пор быть лучшими друзьями, наслаждаться компанией друг друга и рассчитывать на полнейшую преданность. Кто испытал такое? Никто, — поделился впечатлениями 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.
Ранее сообщалось, что тридцатилетний Спенсер Элден, фотография которого в 4-месячном возрасте украсила обложку культового альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana, подал в суд на музыкантов за «детскую порнографию».
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Легендарная шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет выпустит альбом с 10 новыми песнями, две из которых прозвучали в четверг, 2 сентября, во время пресс-конференции.
Об этом пишет The Guardian.
Как рассказал один из участников группы Бенни Андерссон, изначально планировалось выпустить альбом с двумя песнями, но потом музыканты передумали.
Таким образом, 5 ноября будет выпущена пластинка под названием Abba Voyage с 10 композициями. Также коллектив объявил об одноименном шоу, которое состоится в Лондоне. Специально для представления строится арена на три тысячи зрителей, а вместе с четырьмя «аббатарами» — голограммами членов квартета — выступят десять живых музыкантов.
Тем временем две песни из нового студийного альбома — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down - уже доступны поклонникам коллектива.
— Это когда понимаешь, то, что происходит, непостижимо. Такого нельзя было совершенно представить. Выпустить альбом спустя 40 лет и до сих пор быть лучшими друзьями, наслаждаться компанией друг друга и рассчитывать на полнейшую преданность. Кто испытал такое? Никто, — поделился впечатлениями 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.
Ранее сообщалось, что тридцатилетний Спенсер Элден, фотография которого в 4-месячном возрасте украсила обложку культового альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana, подал в суд на музыкантов за «детскую порнографию».