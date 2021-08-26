Тридцатилетний Спенсер Элден, фотография которого в 4-месячном возрасте украсила обложку культового альбома Nevermind музыкальной группы Nirvana, подал в суд на музыкантов за «детскую порнографию».

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что истец требует от каждого из не менее двенадцати ответчиков, включая правопреемников Курта Кобейна, членов группы Криста Новоселича, Дэйва Грола и лейбла Geffen Records, по 150 тысяч долларов за якобы умышленное коммерческое использование фотографии Элдена в голом виде, продажу «детской порнографии» и использование «шокирующего содержания фотографии для продвижения себя и своей музыки».

Мужчина подал иск в федеральный суд Калифорнии и сказал, что ощущает «пожизненные последствия» этой фотографии, на которой он младенцем тянется за однодолларовой купюрой, прицепленной на рыболовном крючке, и требует в случае перевыпуска альбома изменить обложку.

Ранее Спенсер Элден неоднократно к годовщине перевыпуска альбома Nirvana воспроизводил сцену с его обложки, при этом находясь всегда одетым, но в многочисленных интервью выражал смешанные и каждый раз все более негативные чувства в отношении оригинальной фотографии.

Напомним, автопортрет известного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который он нарисовал в 1992 году, продали на аукционе Juliens Auctions за 281 тысячу долларов.