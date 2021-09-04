Вокальный коллектив «Fresh Time» Николаевского областного дворца культуры принял участие в музыкальном талант-шоу «Співають всі».

Как рассказали в Николаевском областном дворце культуры, 7 вокалистов ансамбля выступили перед сотней музыкальных экспертов во главе с Натальей Могилевской в Киеве.

Участники коллектива рассказали, что участие в талант-шоу «Співають всі» было для них неожиданностью.

— Это всё произошло с нами настолько быстро и неожиданно, что мы даже не успели начать волноваться. В день, когда мы узнали, что прошли в проект, мы все собирались на поезд в Днепр, чтобы принять участие в кастинге другого шоу. И буквально за несколько часов до отъезда, в беседу группы пришло голосовое сообщение от нашего руководителя – Кати Тихоновой о том, что через неделю нас ждут на съёмках «Співають всі!» в Киеве. Мы были в шоке. Конечно, мы не ожидали такого поворота событий и не передать словами, насколько мы обрадовались! Песня, с которой нас пригласили в проект была у нас готовой, поэтому нам нужно было сделать ещё лучше то, что было и так отлично. С этим нам помогали сразу два преподавателя по вокалу – наш руководитель Катя и вокальный тренер проекта – Елена Левченко, с которой мы занимались по видеосвязи, – говорят ребята.

Они также рассказали, что во время участия в проекте познакомились с известными исполнителями.

— Во время съёмок нам было комфортно, тепло и уютно, ведь мы были все вместе и с нами работала целая команда профессионалов. Волнение подступило лишь за кулисами, перед самим выходом на сцену, где нас ожидала сотня украинских звёзд – сто знаменитых людей, которых мы привыкли видеть на экранах и слышать по радио, среди которых, конечно, были наши кумиры. Мы познакомились с чудесными талантливыми людьми, многие из которых уже были участниками различных известных шоу. После съёмок нам даже посчастливилось поближе познакомиться с Артемом Пивоваровым, что уже давно было нашей общей мечтой, так как половина нашего репертуара в этом году состоит именно из его песен. Теперь мы верим, что мечты – сбываются. Иногда даже раньше, чем успевают появиться, – рассказали участники коллектива.

Выпуск с участием николаевского вокального коллектива «Fresh Time» можно будет посмотреть в эфире телеканала «Україна» 11 сентября в 21:00.

Напомним, что на вечернем концерте ко Дню города в Николаеве 11 сентября выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова.