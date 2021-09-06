В Брюсселе врачи больницы Бругманн прописывают пациентам, проходящим реабилитацию в связи с пандемией, бесплатное посещение пяти музеев. Считается, что так они избавятся от стресса и смогут нормализовать психическое состояние.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

— Давно известно, что искусство позитивно влияет на психическое и физическое здоровье человека. Коронакризис, порождающий стресс, выгорание и другие патологии, подтвердил своевременность такой меры, — заявила Дельфин Хуба, член горсовета по культуре и инициатор программы.

Ее вдохновила аналогичная программа в канадском Квебеке. Там врачи назначают пациенту до 50 культурных выходов в год. Бельгийцам пока предложили бесплатно посетить только пять музеев, среди которых Центр современного искусства, Музей моды и Музей канализации.

Результаты проекта обнародуют в 2022 году. Если посещение музеев облегчит симптомы стресса, выгорания и других форм психических расстройств, то проект продлят с задействованием большего количества музеев.

Напомним, аукционный дом Drouot в Париже выставит на октябрьские торги окаменелость гигантского трицератопса возрастом 66 миллионов лет. Ожидается, что скелет уйдет с молотка за 1,2-1,5 миллиона евро.