В пятницу, 10 сентября, на площади возле Областного дворца культуры в Николаеве состоится праздничный концерт, посвященный Дню города и области.
Об этом НикВестям сообщили организаторы концерта.
В мероприятии примут участие творческие коллективы ОДК:
Начало концерта в 17:30.
Напомним, на вечернем концерте ко Дню города в Николаеве 11 сентября выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова.
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В пятницу, 10 сентября, на площади возле Областного дворца культуры в Николаеве состоится праздничный концерт, посвященный Дню города и области.
Об этом НикВестям сообщили организаторы концерта.
В мероприятии примут участие творческие коллективы ОДК:
Начало концерта в 17:30.
Напомним, на вечернем концерте ко Дню города в Николаеве 11 сентября выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова.