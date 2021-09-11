Вечером 10 сентября Николаевский областной дворец культуры открыл концертом 54 учебно-творческий сезон.

Об этом сообщает культотдел дворца.

Сезон посвящен 30-летию независимости Украины, Дню области и Дню города Николаева.

Отмечается, что вице-губернатор Юрий Гранатуров вручил юбилейный знак «30 лет Независимости Украины» руководителю образцового ансамбля танца «Юнги», заслуженному работнику культуры Украины Элле Акмановой.

Ведущие Анна Чернятова и Роман Власенко помогли сделать интересную презентацию творческих коллективов и настроить всех на интересное действо.

В программе приняли участие ведущие коллективы Областного дворца культуры: образцовый ансамбль танца «Юнги» (руководитель заслуженный работник культуры Украины Элла Акманова), образцовый ансамбль современного танца «Пасадена» (руководитель Екатерина Алексеева), образцовый вокальный ансамбль «Привет» (руководитель Галина Бардадым) , народный ансамбль танца «Судостроитель» (руководитель Антон Кизельман), народный ансамбль бального танца «Грация» (руководитель Роман Гусаков), солисты народного оперно-вокальной студии (руководитель Анатолий Сорочан), участники студии классического танца «Grand Pas» (руководитель Юлия Джулай ), артисты-аматоры народного молодежного театра «Парадокс» (руководитель Лилия Гупало) и народного театрального коллектива «Камеди-театр» (руководитель Наталья Субботина), виртуозный аккордеонист Виктор Тасинкевич, солисты-вокалисты: заслуженная артистка Украины Елена Белоусова, Анастасия Коваль, Анастасия Пиднебеснова, Иван Петричкович, Илона Дмитричева, Ярослав Стремецкий, Дарья Майорович, Екатерина Ломакова, Ирина Серая. Режиссер-постановщик Галина Щетинина.

Завершил программу образцовый вокальный ансамбль «Фреш-тайм» (руководитель Екатерина Тихонова).

«Все сторонники этого коллектива в ожидании трансляции третьего выпуска грандиозного талант-шоу «Поют все!», Который состоится на канале «Украина» 11 сентября. Зрители познакомятся с талантливыми участниками, которые попытаются завоевать любовь самого народного в стране во главе с Натальей Могилевской», — отметили во дворце.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.