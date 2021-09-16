Международная группа исследователей закончила изучение следов рук и ног на наклонной поверхности, найденных на Тибетском нагорье в 2018 году. Выводы оказались неожиданными.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Серия из пяти отпечатков рук и пяти симметричных отпечатков ног была выдавлена в травертине — известковом туфе, слой которого образовался из отложений близлежащего горячего источника, а затем со временем затвердел. Следы датированы серединой плейстоцена (169-226 тысяч лет назад) — то есть они в три-четыре раза старше, чем знаменитые наскальные рисунки в Индонезии, Франции и Испании. По мнению ученых, следы рук принадлежат одному ребенку возрастом около 12 лет, следы ног же сделал его спутник помладше — примерно семи лет. При этом исследователи уверены, что следы оставлены неслучайно.

— Для этих отпечатков нет утилитарного объяснения. Так что же это такое? Я считаю, что их можно рассматривать как следствие художественного, творческого поведения, что-то явно человеческое. Интересно то, что следы эти такие древние, — поделился мнением один из авторов научной работы Томас Урбан.

Если следы ног встречаются в человеческой первобытной истории довольно часто (их можно оставить и случайно), то отпечатки рук — гораздо реже. Обычно следы ладоней оставляли рядом с наскальным рисунком, то есть такие отпечатки тесно связаны с художеством.

Древнейшие образцы такого искусства, принадлежащие, как считается, неандертальцам, датируются 65 тысячами лет назад. Для людей нашего вида самые ранние изображения такого рода — найденные на индонезийском острове Сулавеси и в пещере Эль-Кастильо в Испании. Они датируются периодом 40-45 тысяч лет назад. А рисунки в пещере Шове (Франция), возраст которых составляет около 30 тысяч лет, при сравнении с тибетской находкой выглядят практически современными.

Однозначного ответа на вопрос, к какому виду принадлежали юные художники, оставившие следы на тибетском плато, у ученых нет. Согласно наиболее вероятной теории, подтвержденной недавно найденными на плато останками скелетов, это денисовцы. На сегодня нет никаких доказательств того, что Homo sapiens присутствовали в Восточной Азии (или Азии вообще) ранее 169 тысяч лет назад. Маловероятно, что они могли оставить обнаруженные в Тибете следы.

Денисовский человек — один из древних представителей Homo и предков современных людей. Впервые о денисовцах заговорили в 2010 году, когда ученые провели анализ ДНК фаланги мизинца из Денисовой пещеры на Алтае. Тогда объявили об открытии нового вида человека.

Находки в испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос позволили выяснить, что неандертальцы и денисовцы разошлись как виды около 640 тысяч лет назад. Хотя в этой испанской пещере не нашли останки денисовцев, митохондриальная ДНК обнаруженного там гейдельбергского человека похожа на денисовскую. Значит, у них были общие предки. Присутствие денисовских фрагментов ДНК в геноме современного человека указывает, что денисовцы по крайней мере отчасти были ассимилированы (скрещивались с людьми). Больше всего их генов — у обитателей Юго-Восточной Азии и Папуа — Новой Гвинеии. Считается, что как вид денисовцы исчезли около 40 тысяч лет назад.

Хотя мы мало знаем о денисовских людях, предположительно, художественное панно, оставленное их детьми, дает основания утверждать, что на Тибетском плато жили одни из самых ранних гоминин. И, возможно, они знали, что такое искусство.