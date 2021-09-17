Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на американскую компанию Netflix из-за популярного мини-сериала «Королевский гамбит».

Об этом сообщает Новости-Грузия.

Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых представлена неверная информация о ее карьерных достижениях.

Сериал основан на романе 1983 года и рассказывает о жизни вымышленного персонажа — шахматистки Бет Хармон.

В последнем эпизоде Хармон описывается как единственная женщина-чемпионка, которая проводила поединки с мужчинами.

— Единственная необычная вещь в ней (Хармон) на самом деле — это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами, — такой текст содержится в одном из эпизодов сериала.

Однако в своем иске к компании Гаприндашвили заявляет, что к 1968 году, о котором идет речь в этом эпизоде сериала, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

Она также считает еще одним оскорблением от Netflix то, что в сериале она названа «русской», несмотря на то, что сценаристы знали, что она грузинка.

Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). В 1978 году она стала первой женщиной, удостоенной звания гроссмейстера Международной шахматной федерации.

Мини-сериал «Королевский гамбит» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала, названного в оригинале в честь шахматного дебюта, начинается в середине 1950-х годов и продолжается до 1960-x. Сериал завоевал две премии «Золотой глобус».

Напомним, в декабре прошлого года Netflix в США удалил из сайта все фильмы с Джонни Деппом