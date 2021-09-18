В пятницу, 17 сентября, в Николаеве стартовал показ документальной программы 11-го фестиваля американского кино «Независимость».

Об этом сообщает пресс-служба Агенства развития Николаева.

Фестиваль проходит при поддержке Посольства США в Украине. Организатор фестиваля в Николаеве: КУ «Агентство развития Николаева» и Платформа MY ART.

Специфика фильмов и сквозная тема фестиваля - история Америки, ее ценности и критическая оценка общества. Лозунг фестиваля: «Независимое кино для независимых людей». Почему именно «назависимость»? Организаторы подчеркивают, что Украина и США — две совершенно разные страны по менталитету и уровню жизни, однако с общей идеей равенства и свободы.

Специалист отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине Анна Сумар специально приехала в Николаев представить фестивальную программу. По ее словам, эти фильмы ежегодно отбирают в Школе киноведения в Беркли.

— Они просматривают сотни лент независимого кино и отбирают именно фильмы, показывающие Америку с самых разных сторон. Эти фильмы для меня — комбинация двух вещей. Первая — вера в чудо. Герои фильмов верят в то, что каждый может сделать что-то невероятное. И вторая вещь — это очень практичный подход к этому, благодаря чему чудо происходит. Это то, что невозможно себе представить, но оно есть в жизни. Мы видим людей, которые не ждут, что к ним кто-то придет и за них все сделают. У них есть визия, и они достигают ее, — говорит Анна Сумар.

Фильмом открытия стала лента «Искалеченный лагерь» режиссеров Джеймса Лебректа и Николь Ньюнгем от продюсерской компании Барака и Мишель Обамы, Higher Ground Productions, которая демонстрирует историю политической революции с перспективы триумфа отдельного человека.

— Благодаря этим фильмам мы можем заглянуть за тысячи километров и увидеть обычные жизни людей. Это не голливудская Америка. Наоборот, мы видим, что жизнь простых американцев в точности такая же, как у нас. Потому что чувства, стремления и желания у всех одинаковые, — говорит Дарья Фрич-Алчина, представитель Платформы MY ART.

С 17 по 19 сентября николаевцы на большом экране увидят пять документальных титулованных полнометражных лент на актуальные социальные темы. Они вызвали наибольший интерес на международных кинофорумах и получили положительные отзывы по версии кинокритиков. Вход на все показы бесплатный.

Ранее сообщалось, что арт-пространство на территории бывшего Дома офицеров флота в Николаеве подготовило сентябрьскую программу мероприятий.