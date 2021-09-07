Арт-пространство на территории бывшего Дома офицеров флота в Николаеве подготовило сентябрьскую программу мероприятий.

Расписанием на этот месяц поделилась пресс-служба Агенства развития Николаева.

— Осень в этом году оказалась очень пунктуальной, но мы продолжаем насыщенную культурную программу в ДОФе. И обещаем согревать вас теплой и дружеской атмосферой на наших мероприятиях, — отметил ведущий и соорганизатор программы арт-пространства Дмитрий Ларченко.

Мероприятия организовывают платформа MY ART, Агентство развития Николаева и Николаевский городской дворец культуры и искусств. Все фильмы предоставлены официальный кинодистрибютером Arthouse Traffic. Вход на все события свободный.

Программа на сентябрь:

8 сентября, среда

19:30 — показ фильма «Малыш Джо»

Режиссер: Джессика Гауснер (Австрия, Великобритания, Германия/2019/100 минут). Жанр: фантастическая драма. В ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу. Премия за лучшую женскую роль, Каннский кинофестиваль, 2019.

12 сентября, воскресенье

17:00 — Музыкально-поэтический вечер «Спасский трамвай».

15 сентября, среда

19:30 — Презентация результатов Архитектурно-урбанистического воркшопа «Новая жизнь ДОФа в Николаеве».

20:00 — показ фильма «В моей комнате»

Режиссер: Ульрих Кёлер (Германия, Италия/2018/119 минут). Жанр: драма. В ролях: Ганс Лев, Елена Радоничич, Михаэль Виттенборн. Конкурсная программа «Особый взгляд», Каннский кинофестиваль, 2019.

16 сентября, четверг

20:00 — Музыкальное выступление VVARMKOLD

Николаевский электронный музыкант VVARMKOLD сыграет live-set в ДОФ. Это совсем другая сторона музыки на стыке жанров breakbeat, acid, techno, d'n'b, idm и других.

17 сентября, пятница

19:00 — Открытие 11-го Фестиваля Американского кино «Независимость» в Николаеве с участием представителей Посольства США в Украине.

19:30 - показ фильма «Аполло». Режиссер: Роджер Росс Уильямс (США/2019/102 минут).

18 сентября, суббота

19:30 — показ фильма «Ремикс: хип-хоп Х мода». Режиссеры: Лиза Кортес, Фара Экс (США/2019/67 минут).

21:00 — показ фильма «Лунная соната». Режиссер: Айрин Тейлор Бродски (США / 2019/90 минут).

19 сентября, воскресенье

19:30 — показ фильма «Точка СОЗНАНИЯ»

Режиссер: Трева Вармфелд (США/2019/75 минут).

21:00 — показ фильма «Сейтан и Адам».

Режиссер: В. Скотт Бальсерек (США/2018/80 минут).

22 сентября, среда

19:30 — показ фильма «Озеро диких гусей».

Режиссер: Дяо Инань (Китай, Франция/2019/110 минут). Жанр: криминальная драма. В ролях: Ху Ге, Квай Луньмей.

25 сентября, суббота

19:00 — Презентация результатов социологического исследования «Николаев: культурный контекст».

20:00 — Музыкальное выступление от молодых николаевских групп.

Напомним, 29 августа творцы изобразительного искусства презентовали свои работы в Доме офицеров флота.