Автор популярных серий книг «Метро» и «Пост» Дмитрий Глуховский стал победителем премии от журнала GQ и на вручении произнес громкую политическую речь, попросив не превращаться в подлецов и призвав к освобождению политзеков.

Полную речь можно почитать на «Медузе».

Писатель вспомнил как Оруэлла, так и Джанни Родари.

— Ну, «1984» мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал в детстве, случайно пропустил, эти две книги. «Чиполлино» — это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране, один в один, очень смешно. Сейчас детям читал, уссаться. Значит, просто про нас, все вот это — оккупационный режим фруктов против народа овощей. И, наконец, «Джельсомино в стране лжецов» — это такая страна, попадает мальчик из рабоче-крестьянской Италии. Попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется «ластиком», чернила — это «молоко», ни в коем случае нельзя называть сыр «сыром», а ластик «ластиком», потому что за это — сразу в тюрьму, — говорил Дмитрий Глуховский.

Колумнист «Новой газеты» добавил, что главное в сложившеся политической ситуации — не терять человеческого обличия.

— Что я хотел сказать в связи с этим. Вы можете сказать, что это детские книжки. Но мы с вами, дорогие друзья, вступаем — в особенности на грядущих вот этих «пеньковых» выходных — в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами. И не притворяться. Это уже акт гражданского мужества, да. Я вот хотел вас призвать к этому: помнить, что нас всех в детстве учили определенным вещам. Даже сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве она вам говорила другое. Ну, свободу политзаключенным. Спасибо большое, — акцентировал именитый автор.

После того, как его поступок попал в топы читаемых новостей, на него спустили низовую пропаганду. Критическими заметками отстрелялись государственные каналы РЕН-ТВ и «Московский комсомолец», якобы нейтральные СМИ оставили эту ситуацию вообще без внимания (молчали РБК и «Ведомости», тихо упомянули в «Коммерсанте»).

Напомним, группа сотрудников ФСБ, которые отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, годом ранее предприняли попытку убить поэта и писателя Дмитрия Быкова.