Николаевскому художественному музею им. В.В. Верещагина передали две музейные витрины для демонстрации экспонатов из фарфора, которые ранее хранились в фондохранилище и никогда не выставлялись широкой аудитории.

Об этом сообщает пресс-служба Агенства развития Николаева.

Новую выставочную мебель украинского производства музея передали в рамках реализации проекта по оцифровке музейных фондов.

Выставочные конструкции разместят в постоянной экспозиции западноевропейского искусства. На витринах презентуют произведения крупнейших фарфоровых мануфактур Европы конца XVIII-XX веков, В том числе из Австрии и Германии.

— Сейчас идет процесс оцифровки фарфора из музейной коллекции. Все желающие смогут рассмотреть старинные экспонаты в онлайне. Но мы не забыли и об оффлайне, поэтому на полках этих витрин вскоре появится плюс полсотни экспонатов из фарфора, которые посетители музея увидят впервые, — поделился Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью КУ« Агентство развития Николаева».

Цветовая гамма и дизайн витрин выполнены в тех же стилевых направлениях, что и изобразительное искусство Европы того периода. При этом герметичность защищает от опасной для старинных предметов циркуляций воздушных потоков и пыли, перепадов влажности и воздействия агрессивных ингредиентов окружающей среды.

Все оборудование изготовлено в соответствии с требованиями по сохранению музейных фондов, что позволяет совмещать функции экспонирования и хранения ценных музейных экспонатов. На сегодняшний день уже оцифрована большая часть предметов. Параллельно идет работа над созданием макетов для печати будущего каталога.

Проект по оцифровке музейных фондов реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Николаевском областном краеведческом музее открылась фотовыставка «Чтим врачей».