В среду, 8 сентября, в Николаевском областном краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «Чтим врачей». Экспозиция будет посвящена жизненным историям врачей, которые проживают, работают в Николаеве и области.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

— Цель выставки — с одной стороны показать, чем живет врач, попробовать укрепить доверие к нему, а с другой — повысить самооценку самого врача, — сказано в сообщении.

Выставка будет расположена на 3-м этаже музея, вход бесплатный.

Отмечается, что организатором выступил местный благотворительный фонд.

Напомним, в летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».