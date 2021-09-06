В среду, 8 сентября, в Николаевском областном краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «Чтим врачей». Экспозиция будет посвящена жизненным историям врачей, которые проживают, работают в Николаеве и области.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
— Цель выставки — с одной стороны показать, чем живет врач, попробовать укрепить доверие к нему, а с другой — повысить самооценку самого врача, — сказано в сообщении.
Выставка будет расположена на 3-м этаже музея, вход бесплатный.
Отмечается, что организатором выступил местный благотворительный фонд.
Напомним, в летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».
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В среду, 8 сентября, в Николаевском областном краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «Чтим врачей». Экспозиция будет посвящена жизненным историям врачей, которые проживают, работают в Николаеве и области.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
— Цель выставки — с одной стороны показать, чем живет врач, попробовать укрепить доверие к нему, а с другой — повысить самооценку самого врача, — сказано в сообщении.
Выставка будет расположена на 3-м этаже музея, вход бесплатный.
Отмечается, что организатором выступил местный благотворительный фонд.
Напомним, в летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».