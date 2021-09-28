Немецкий художник в лесу создал инсталляции из веток, которые являются частью большого проекта, начатого им в начале пандемии.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

В период с ноября 2020 года по март 2021 года, когда Германия столкнулась со второй волной COVID-19, художник и фотограф Йорг Глэшер решил провести время в лесу недалеко от Гамбурга, чтобы создать серию художественных инсталляций, отражающих влияние пандемии на человечество.

Йорг Глэшер не срубал никаких веток, а вместо этого собирал сухостой и построил девять массивных гребней, самый большой из которых составлял четыре метра в высоту и девять метров в ширину. После фотографирования он уничтожал инсталляцию, чтобы повторно использовать материалы для новой.

— Я работал с идеей чистой силы природы, всеразрушающей силы, которая полностью останавливает одну из самых богатых стран мира. Волна — это периодическое колебание или уникальное нарушение состояния системы. От небольших волн до массивных четырехметровых гребней каждая инсталляция кажется вырастающей из земли, демонстрируя огромную мощь, которую может иметь природа, — рассказал Йорг Глэшер.

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