Мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско установил в реке Нервьон, которая протекает через испанский город Бильбао, скульптуру в виде головы девочки.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Работа называется Bihar, что в переводе с баскского означает «завтра». Художник создал ее для благотворительного фонда BBK Foundation, чтобы поднять дискуссию о влиянии человека на окружающую среду. Рубен Ороско уверен — люди должны знать о том, что «наши действия могут утопить или удержать нас на плаву».

Cкульптура размерами почти 2 на 2 метра и высотой 1,7 метра изображает девочку около 10 лет с каштановыми волосами и большими карими глазами, которые испуганно смотрят в небо. Каждый день фигура из стекловолокна весом 120 килограмм погружается под воду и появляется вновь. Многие местные жители без восторга приняли работу Ороско из-за ее реалистичности и неприятных эмоций, которые возникают при виде уходящего под воду лица.

Это не первая работа художника в Бильбао: два года назад он установил на лавочке в парке статую одинокой женщины, вызвавшую дискуссию об изолированной жизни пожилых людей.

Ранее сообщалось, что возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44 рядом со скульптурой невесты установят скульптуру жениха.