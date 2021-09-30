Мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско установил в реке Нервьон, которая протекает через испанский город Бильбао, скульптуру в виде головы девочки.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Работа называется Bihar, что в переводе с баскского означает «завтра». Художник создал ее для благотворительного фонда BBK Foundation, чтобы поднять дискуссию о влиянии человека на окружающую среду. Рубен Ороско уверен — люди должны знать о том, что «наши действия могут утопить или удержать нас на плаву».
Cкульптура размерами почти 2 на 2 метра и высотой 1,7 метра изображает девочку около 10 лет с каштановыми волосами и большими карими глазами, которые испуганно смотрят в небо. Каждый день фигура из стекловолокна весом 120 килограмм погружается под воду и появляется вновь. Многие местные жители без восторга приняли работу Ороско из-за ее реалистичности и неприятных эмоций, которые возникают при виде уходящего под воду лица.
Это не первая работа художника в Бильбао: два года назад он установил на лавочке в парке статую одинокой женщины, вызвавшую дискуссию об изолированной жизни пожилых людей.
Ранее сообщалось, что возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44 рядом со скульптурой невесты установят скульптуру жениха.
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Мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско установил в реке Нервьон, которая протекает через испанский город Бильбао, скульптуру в виде головы девочки.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Работа называется Bihar, что в переводе с баскского означает «завтра». Художник создал ее для благотворительного фонда BBK Foundation, чтобы поднять дискуссию о влиянии человека на окружающую среду. Рубен Ороско уверен — люди должны знать о том, что «наши действия могут утопить или удержать нас на плаву».
Cкульптура размерами почти 2 на 2 метра и высотой 1,7 метра изображает девочку около 10 лет с каштановыми волосами и большими карими глазами, которые испуганно смотрят в небо. Каждый день фигура из стекловолокна весом 120 килограмм погружается под воду и появляется вновь. Многие местные жители без восторга приняли работу Ороско из-за ее реалистичности и неприятных эмоций, которые возникают при виде уходящего под воду лица.
Это не первая работа художника в Бильбао: два года назад он установил на лавочке в парке статую одинокой женщины, вызвавшую дискуссию об изолированной жизни пожилых людей.
Ранее сообщалось, что возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44 рядом со скульптурой невесты установят скульптуру жениха.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа