Возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44 рядом со скульптурой невесты установят скульптуру жениха.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время вручения награды «Звезда культуры» автору скульптуры Виктору Макушину.

По словам городского головы, скульптуру жениха планируют установить на противоположной стороне улицы Лягина.

— Рядом мы видим композицию «Невеста» авторства художника Виктора Макушина. Эта девушка с 2010 года «ждет» своего суженого. Вместе с начальником управления культуры Юрием Любаров мы решили предложить художнику изготовить этого парня, который запаздывает уже на 11 лет. Жениха, который якобы спешит к любимой, можно разместить на противоположной стороне улицы Лягина, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве собираются реконструировать городской дворец культуры и торжественных событий по улице Шевченко, 58, который является памятником архитектуры местного значения.