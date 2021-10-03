В первую энциклопедию «Гастронаследие Украины: традиции гостеприимности и культура приготовления блюд» попали рецепты, распространенные в Николаевском районе (в прошлом Витовский) Николаевской области.

Об этом информирует «Суспільне».

Так, в перечень вошли несколько примеров стряпни витовских рыбаков: витовская юшка и тюлька насторчак.

— В реестр нематериального культурного наследия Витовщины попали четыре элемента, среди которых три аутентичных блюда. Во-первых, проект гастрономическая Витовщина мы начали из блюд, которые готовятся именно в нашем бывшем Витовском районе. Были собраны все документы, видеопрезентации, фотографии, подтверждающие подлинность блюд. Организаторы проверили данную документацию и предложили экспертному совету подать наши элементы к включению в перечень ЮНЕСКО, — объясняет глава экспертного совета по культурному наследию Витовщины Наталья Феник.

По словам этнографа, к энциклопедии будет прилагаться интерактивная карта с туристическими маршрутами по региону.

Сама энциклопедия про пищевые предпочтения в разных уголках Украины будет опубликована на украинском и английском языке, сейчас она находится на этапе формирования содержания, дорабтываются разделы про регионы.

Как сообщалось, на гастро-карте традиционной украинской кухни матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины.