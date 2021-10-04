Роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, завоевшего Гонкуровскую премию в 2006, издадут на украинском. Прошлая попытка провалилась из-за отказа французского писателя в предисловии от украинского историка.

Новым переводом и издательством займется Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», которому удалось уладить все разногласия с автором.

Специально для презентации книги в Киев приедет сам Джонатан Литтел, который 6 октября выступит в формате дискуссии с директором библиотечных проектов Мемориального центра Олегом Шовенко и главным редактором Украинской правды Севгиль Мусаевой.

Кроме того, в начале мероприятия слово возьмет посол Франции Этьен Де Понсен.

— «Благоволительницы» — исторический роман американо-французского писателя Джонатана Литтела о Второй мировой войне. Большинство событий книги разворачиваются на Восточном фронте: в Украине, на Северном Кавказе, в Сталинграде. Также в ней упоминается трагедия Бабьего Яра. Автор очень тщательно собирал материалы, исследовал огромный массив архивных документов, мемуаров и монографий, посещал описаные места, в частности Киев, Харьков и Львов, общался со свидетелями событий. Благоволительницы — это Эринии, богини мести со Древнегреческой мифологии, преследовавшие Ореста (героя древнегреческих эпических преданий троянского цикла), который убил собственную мать. Такое метафорическое преследования переживает и центральный персонаж романа — Максимилиан Ауэ — офицер СС, член айнзацгруппы, участвующий в массовых убийствах евреев на оккупированных территориях. В своей книге Литтел исследует природу зла и психологию убийц, — гласит аннотация.

Напомним, «Издательство Старого Льва» отказалось от планов перевести на украинский франкоязычный роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Причиной отмены стало несогласие автора с послесловием после его книги, в котором история анализировалась с проукраинской позиции.