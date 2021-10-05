В Николаеве в ресторане Cream Soda состоялся женский стендап от клуба «Standup Niko», в ходе которого комики поднимали темы любви, детства и секса.

Как сообщают организаторы мероприятия, стендам прошел в четверг, 30 сентября.

Несмотря на то, что вечеринка называлась «Женский стендап», не обошлось и без мужчин на сцене в этот вечер. Неизменные ведущие Standup Niko Александр Коваль и Михаил Рябоконь начали мероприятие из общения с гостями. Поддержал ведущих комик Владимир Король, разогрев публику перед выходом девушек на сцену.

О любви, детях, детстве и сексе – эти и другие темы поднимались комиками в этот вечер. Однако больше всего зрителям запомнилось выступление Алены Осиповой, которая решила в этот вечер сделать «прожарки» своей старшей сестры, которая в числе зрителей праздновала собственный день рождения.

Уже в этот четверг, 7 октября, Standup Niko проведет свою очередную вечеринку «DZK Нико» в ресторане Cream Soda, чем еще раз подтвердит, что Николаев – это город на позитивной волне.

Напомним, что в сентябре 2021 года в ресторане Cream Soda также состоялось открытие сезона вечеринок Standup Niko, участниками вечеринки стали депутат городского совета Юрий Степанец и депутат областного совета Алёна Карая.