В Николаеве в ресторане Cream Soda состоялось открытие сезона вечеринок Standup Niko, участниками вечеринки стали депутат городского совета Юрий Степанец и депутат областного совета Алёна Карая.

Об этом НикВести сообщили организаторы шоу.

На протяжении двухчасовой программы вместе с другими комиками они шутили на откровенные темы. Ведущие вечеринки Александр Коваль и Михаил Рябоконь несколько раз подкололи депутатов шутками про распил бюджета и состоянии дорог в области.

Так же на открытие ребята со «Standup Niko» анонсировали свои предстоящие вечеринки, среди которых «Открытый микрофон», на котором в стендап комедии себя можем попробовать любой желающий и юмористический проект «ДЗК Нико», у которого уже есть свои фанаты.

Напомним, что вечеринки «Standup Niko» проходят каждый четверг в ресторане Cream soda и любой житель города может принять в ней участие в качестве зрителя, либо же выступающего комика.

Ранее в стенах Областного дворца культуры Николаева состоялся комедийный фестиваль «Лига юмора».