В субботу, 9 октября, николаевцам презентуют лучшие анимационные фильмы международной и национальной конкурсной программы фестиваля LINOLEUM 2021.

Об этом пишет пресс-служба Агенства развития Николаева.

Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM — крупнейший международный анимационный фестиваль в Украине, который существует с 2014 года. Ежегодно LINOLEUM предлагает участникам и посетителям посмотреть лучшую национальную и мировую анимацию, посетить специальную образовательную программу и принять участие в воркшопах от признанных и известных представителей анимационной индустрии страны и мира. Главная цель фестиваля — продвижение независимой анимации в Украине.

Отмечается, что показ короткометражек проходит в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE на разных локациях города.

Так, в эту субботу, 9 октября, мероприятие состоится на лестнице Флотского бульвара. А в воскресенье, 10 октября — на набережной городского пространства *8 ПРИЧАЛ в 19:00. Вход свободный.

— LINOLEUM возвращается в Николаев в рамках тура по городам Украины. Нас ждет несколько мероприятий, которые познакомят горожан с различными аспектами актуальной анимации и визуальной культуры, — говорит Евгений Гомонюк, соорганизатор показов.

Примечательно, что Николаев — первый город, куда приедет анимационный тур по Украине от LINOLEUM. После этого фестиваль направится в Одессу, Запорожье, Харьков и Днепр. В шорт-лист эксклюзивной программы вошли ленты из Великобритании, Канады, Франции, Тайваня, Дании, Японии и Украины.

Программа мероприятий:

9 октября, суббота

Локация: городское пространство *8 ПРИЧАЛ

16:00 — образовательная лекция на тему «3D-анимация» от куратора курса Animation онлайн института Projector Оксаны Деминой.

9 октября, суббота

Локация: лестница Флотского бульвара

19:00 — показ избранных фильмов международной программы LINOLEUM 2021.

Зрители увидят победителя фестиваля, французский анимационный фильм «Трона Пиннаклс».

Также среди триумфаторов LINOLEUM презентуют «Ночной автобус». В целом кураторы программы отобрали 8 наиболее неожиданных и интересных лент из 45 фильмов, которые в этом году боролись за главный приз международного фестиваля LINOLEUM.

10 октября, воскресенье

Локация: городское пространство *8 ПРИЧАЛ

16:00 — образовательная лекция на тему «Анимация, с чего начать и как воплотить свои мечты» от куратора направления Visual Arts онлайн института Projector Олега Маламужа;

17:30 — воркшоп «Быстрый рисунок» для всех желающих от Олега Маламужа (с собой иметь блокноты, карандаши/ручки);

19:00 — Показ украинского программы фестиваля LINOLEUM 2021.

В этом году в фестивале приняли участие 10 самых сильных работ. Фильм «Глубокая вода» уже стал номинантом престижного фестиваля Animafest Zagreb и получил спецнаграду жюри LINOLEUM за «Расширение горизонтов украинской анимации», а «Ненужные вещи» и «Тигр блуждает рядом» получили признание на фестивале в Лос-Анджелесе.

Все мероприятия пройдут при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и онлайн института Projector. Локальные партнеры в Николаеве — Платформа MY ART и Агентство развития Николаева.

Напомним, в Николаеве в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv Art Week открыли международную коллективную выставку «Change» в городском пространстве *8 Причал.