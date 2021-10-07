Украинский язык получил статус официального в муниципалитете Прудентополис бразильского штата Парана.
Об этом информирует ВКУ.
Решение одобрили местные депутаты с перевесом в голосах.
— Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Законопроект с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании 5 октября 2021 года, — уточнили во Всемирном конгрессе украинцев.
Ранее этот муниципалитет успел стать побратимом Тернопольской области, откуда в Бразилию прибывали эмигранты в начале 20 века.
— Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно, — объяснили в общественной организации.
Согласно статистике, ориентировочно в Бразилии живет около полумиллиона человек с украинскими корнями, 400 тысяч из них сосредоточены в муниципалитетах штата Парана.
Напомним, украинская сторона планирует поставлять ракеты для Бразилии.
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Украинский язык получил статус официального в муниципалитете Прудентополис бразильского штата Парана.
Об этом информирует ВКУ.
Решение одобрили местные депутаты с перевесом в голосах.
— Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Законопроект с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании 5 октября 2021 года, — уточнили во Всемирном конгрессе украинцев.
Ранее этот муниципалитет успел стать побратимом Тернопольской области, откуда в Бразилию прибывали эмигранты в начале 20 века.
— Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно, — объяснили в общественной организации.
Согласно статистике, ориентировочно в Бразилии живет около полумиллиона человек с украинскими корнями, 400 тысяч из них сосредоточены в муниципалитетах штата Парана.
Напомним, украинская сторона планирует поставлять ракеты для Бразилии.