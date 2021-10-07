Украинский язык получил статус официального в муниципалитете Прудентополис бразильского штата Парана.

Об этом информирует ВКУ.

Решение одобрили местные депутаты с перевесом в голосах.

— Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Законопроект с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании 5 октября 2021 года, — уточнили во Всемирном конгрессе украинцев.

Ранее этот муниципалитет успел стать побратимом Тернопольской области, откуда в Бразилию прибывали эмигранты в начале 20 века.

— Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно, — объяснили в общественной организации.

Согласно статистике, ориентировочно в Бразилии живет около полумиллиона человек с украинскими корнями, 400 тысяч из них сосредоточены в муниципалитетах штата Парана.

Напомним, украинская сторона планирует поставлять ракеты для Бразилии.