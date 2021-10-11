Во вторник, 12 октября, в Центральной городской библиотеке Николаева откроют выставку работ народного художника Украины Андрея Антонюка.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Показ продлится в особые для художника дни: 13 октября ему исполнилось бы 78 лет, а 14 октября — Покрова Божьей Матери, праздник, к которому у Андрея Антонюка было особое отношение. В экспозицию выставки «Молитва об Андрее» вошло восемь работ, написанных между 1997 и 2011 годами.

Выставка откроется в 16:00 по адресу: улица Потемкинская, 143-А.

Напомним, в мае коллекцию картин лауреата Шевченковской премии представили в областном художественном музее имени В. В. Верещагина.