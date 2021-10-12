Львовский дворец художеств снял с экспонирования картины художника Олега Сусленка «Kiss my a*s» и «Suck my d*ck».

Об этом пишет ZAXID.

Обе работы были представлены на выставке «100 лет одиночества», которая проводилась во Львовском дворце художеств.

После анонимных доносов творчество художника посчитали провокативным и унесли с публичного обозрения, не предупредив его самого.

— К нам приходят родители с детьми, а сейчас каждый ребенок может прочитать на английском, что там написано. Если бы мы были частной галереей, мы могли бы себе позволить все, что хотим. Однако мы являемся государственным учреждением, поэтому должны быть ответственными, — оправдывался ответственный за экспозицию главный художник Орест Скоп.