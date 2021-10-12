Николаевцев приглашают на показы документального кино из цикла «НАШИ 30» об украинских 90-х. В течение трех дней горожане и гости города смогут посмотреть 9 лент о борьбе украинцев за общечеловеческие, гражданские ценности и права человека во времена, когда всем приходилось и выживать, и строить новую страну.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Показы состоятся в течение трех дней, с 12 по 14 октября, в 18:30 в городском пространстве *8 ПРИЧАЛ (ул. Варваровский спуск, 5А) в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE. Вход на все события свободный.

«НАШИ 30» — это документальный мультимедиа проект Общественного вещателя к 30-й годовщине Независимости Украины об истории 1990-х годов, рассказанную самими же украинцами.

«Украинские 90-е — это тема, которая одинаково интересует и «сшивает» украинскую аудиторию, независимо от возраста / политических убеждений и места жительства. Поэтому мы решили углубиться в этот вопрос, и рассказать именно об украинских 90-х, ведь до этого эту тему игнорировали и подавали преимущественно в российском контексте. 30 лет независимости очень по-разному повлияли на жизнь украинцев, и все же мы прожили первое независимое 30-летие вместе, и нам есть чем гордиться и есть что сказать друг другу», — отмечают организаторы.

Николаевцы смогут посетить три киновечера и принять участие в открытых дискуссиях с авторами фильмов. Смогут вместе вспомнить великие события и явления накануне и после провозглашения независимости Украины.

Герои фильмов — первые эко-активисты из Нетешина и Запорожья, члены шахтерских стачкомов, которые ходили маршем на Киев, воины-афганцы, которые поняли для себя противоречивость Афганской войны; спортсмены и владельцы первых ночных клубов, «челноки» и последователи «Белого братства» — все те, кто в «новой» Украине искал и переизобретал себя.

Программа кинопоказов:

День 1. 12 октября в 18:30

«Я не сломалась» — истории трех украинок, которые выбрали разные жизненные сценарии (от челночницы до модельного бизнеса) и были вынуждены «переизобретать» себя в условиях дефицита и безработицы 90-х.

«Все дозволено!» — фильм о новых развлечения, появившихся в 1990-е: первые ночные клубы в Харькове; первый секс-шоп в Ивано-Франковске; первые видеосалоны, где люди вместе смотрели порнофильмы; первое казино в Славянске и первые показы мод с участием фокусника. Новые развлечения и новое измерение свободы.

«Тот день, когда» — история о необычных обстоятельствах, в которых украинцы встретили восстановление независимости.

День 2. 13 октября в 18:30

«Самовозврат в Крым» — фильм о дискриминации и различных вызовах, через которые прошли крымские татары, возвращаясь в Крым после десятилетий депортации в конце 1980-х.

«С ногами на алтарь. Белое братство» — фильм об истории «Белого братства», известной религиозной секте в постсоветских странах.

«Быстрее, выше, сильнее в 90-е» — история о первых спортсменах времен независимости, условия их тренировок, поездок на зарубежные соревнования.

День 3. 14 октября в 18:30

«Слышишь грохот касок?» — история о шахтерских протестах и их вкладе в независимость Украины.

«Горел не блок» — рассказ об еко-протестах после Чернобыля: от Нетишина на Западной Украине, вблизи которого достраивали Хмельницкую АЭС, до Запорожье, где студенты-эко-анархисты вылезали на трубы Коксохима, чтобы остановить вредное производство.

«Мы вас туда не посылали» — четыре истории бывших афганцев, воевавших в разные годы и говорящих о своем опыте войны, физических и моральных травмах и о том, как удалось преодолеть их. Фильм о замалчивании, которое рискует стать циклическим.

Проект «НАШИ 30» создала команда Лаборатории журналистики общественного интереса для Общественного вещания.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv Art Week открыли международную коллективную выставку «Change» в городском пространстве *8 Причал.