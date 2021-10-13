В среду, 12 октября, свою первую персональную выставку в арт-локации «Этносветлица» представила жительница Березанской громады Татьяна Кравец.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Татьяна Кравец — талантливая мастерица областного творческого объединения «Прибужье», участница выставочного цикла «Новые имена Николаевщины». Этот художественный проект направлен на сохранение национальных традиций, возрождение культурного наследия и народных промыслов региона. Его организатор — Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

— Татьяна несколько лет сотрудничает с нашим центром, представляет свои изделия в областных фестивалях, конкурсах и праздниках народного творчества. В 2020 году мы пригласили мастера присоединиться к областному народному творческому объединению «Прибужье», — рассказывает руководитель объединения Валентина Кривцова.

Для своей первой выставки мастерица подготовила более 30 работ как современного, так и традиционного видов искусства. Это изделия из соломоплетения и бумажной лозы, инкрустированные соломенные декоративные панно, ростовые цветы и работы по пластилинографии.

Татьяна Кравец рассказала, с чего началось увлечение плетением из бумажной лозы и откуда пришло вдохновение на изготовление ростовых цветов. Посетители выставки могли узнать о процессе подготовки и сохранения материала для изготовления изделий и о различных видах техники плетения.

Выставка работ мастерицы продлится до 3 ноября в арт локации «Этносветлица» на базе МОЦНТ и КОР. Вход бесплатный, по предварительной записи.

Напомним, 4 февраля в «Этносветлице» презентовали первую персональную выставку мастера объединения «Прибужье» Елены Мищенко.