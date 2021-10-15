В Сети появился официальный трейлер трёхсерийного документального фильма «Get Back» о легендарной группе The Beatles, созданный на основе неизвестных широкой публике видео- и аудиоматериалах.

Об этом пишет Укринформ.

Документальный сериал новозеландского режиссера Питера Джексона смонтирован из 60 часов видеоматериалов, а также из 150 часов аудиозаписей, ранее никогда не публиковавшихся. Джексон первым получил доступ к архиву.

Сериал «Get Back» расскажет историю, как в течение трёх недель ливерпульская четвёрка писала и репетировала новые песни перед первым за несколько лет живым выступлением, которое состоялось 30 января 1969 г. Оно же стало последним в истории ансамбля.

В фильме также впервые покажут полную запись этого концерта на крыше офиса Apple Corps Ltd. на улице Savile Row, 3 в Лондоне.

Премьера фильма состоится в следующем месяце — три эпизода (серии) выйдут 25, 26 и 27 ноября 2021 г. на канале «Disney +».

Напомним, ранее Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».