Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).

Как пишет TheБабель, в ролике показывают семью, которая переезжает в новый дом в 1950-х годах. В нем происходят странные вещи — выключается свет, а во дворе находят мертвых животных. Следующими в кадре появляются главные герои сериала, которые оказываются в этом же доме, но уже через несколько десятилетий.

Первый тизер нового сезона «Странных чудес» вышел в феврале 2020 года. Следующий фрагмент показали в августе, тогда же стало известно, что четвертый сезон выйдет в 2022 году. Его съемки стартовали еще в начале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их надолго останавливали.

Напомним, стриминговая платформа Netflix запускает бесплатный тариф для жителей Кении, так компания хочет получить популярность среди интернет-пользователей этой страны.