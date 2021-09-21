Стриминговая платформа Netflix запускает бесплатный тариф для жителей Кении, так компания хочет получить популярность среди интернет-пользователей этой страны.

Об этом сообщает hromadske.

Новый тариф будет доступен только для совершеннолетних пользователей Android. Услуга будет доступна в течение нескольких недель. Она не требует никакой платежной информации. Кроме того, пользователи смогут пользоваться услугами стримингового сервиса без просмотра рекламы.

Всего в Кении живут 20 миллионов интернет-пользователей. Кенийцы смогут бесплатно посмотреть примерно четверть контента стриминговой платформы.

В компании также не сообщили, долго ли продлится такая акция и планируют ли ее распространить на другие страны. Впрочем, это уже не первая акция Netflix. Например, в октябре 2020 года компания сделала бесплатным свой контент на выходных для пользователей из Индии.

TechCrunch отмечает, что за последний квартал стриминговая платформа получила лишь 1,5 миллиона новых платных пользователей.

Это меньше, чем ожидали в компании. Именно благодаря таким инициативам Netflix хочет выйти на местный рынок и получить как можно больше пользователей.

Напомним, грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на американскую компанию Netflix из-за популярного мини-сериала «Королевский гамбит».