Произведение художника Бэнкси, разорванное на куски на предыдущем аукционе, было продано за рекордные 18,58 миллиона фунтов стерлингов (25,38 миллиона долларов), что является рекордной ценой для художника.

Об этом пишет УНН.

Произведение, которое теперь называется «Любовь в мусорном ведре», было продано почти за 1,1 миллиона фунтов стерлингов в октябре 2018 года.

Произведение, сначала носил название Девочка с воздушным шаром», было последним лотом на лондонских торгах Sotheby's в 2018 году. Сразу после финального удара молотка внутри рамы сработала сигнализация. Присутствующие в зале увидели, как полотно проходит через позолоченную раму, что почти разрушило произведение.

Оригинал, впервые появился на стене в восточном Лондоне, без конца воспроизводился в печатных изданиях и в Интернете, а также использовался некоторыми из самых известных мировых брендов. Британская пресса назвала его одним из самых значительных произведений искусства начала 21 века.

Напомним, Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.