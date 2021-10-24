Чрезвычайно редкая часть пьесы Шекспира «Генрих Четвертый. Часть 1» будет продан с аукциона Holabird Western Americana Collections 29 октября.

Как пишет LitHub, претенденты могут участвовать как вживую, так и онлайн.

В прошлом месяце доктор Эрик Расмуссен, ведущий эксперт по знаменитому английскому драматургу, изучил этот фрагмент и идентифицировал его как подлинник 1623 года из первого печатного собрания произведений Шекспира. По словам Расмуссена, стоимость фрагмента «неоценима», хотя, по оценке Holabird, его можно будет продать за 50–100 тысяч долларов.

Согласно ArtFixDaily, этот конкретный фрагмент является предыдущей собственностью Отто Оррена Фишера, который на момент своей смерти в 1961 году владел более 80 тысячами редких книг, занимающих три этажа его дома. В какой-то момент Фишер владел четырьмя полными фолиантами Шекспира, но в 1949 году он подарил их университету Майами, где они остаются и по сей день.

Как сообщалось, аукционный дом Drouot в Париже выставит на октябрьские торги окаменелость гигантского трицератопса возрастом 66 миллионов лет.