Девять картин и две керамические работы испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе почти за 110 миллионов долларов. Эти работы более 20 лет были экспонатами в отеле Bellagio в Лас-Вегасе.

Как пишет hromadske, аукцион Sotheby's состоялся 23 октября в гостинице Bellagio в Лас-Вегасе. На стенах ресторана, который называется Picasso, висели 5 картин художника, проданных на аукционе. В ресторане остались еще 12 работ Пикассо.

Дороже всего удалось продать картину Femme au Béret Rouge-Orange («Женщина в красно-оранжевом берете») 1938 года. На ней изображена любовница и муза Пикассо Мари-Тереза Вальтер. Картину продали за 40,5 миллиона долларов, хотя ожидалось, что ее купят за 20-30 миллионов.

Также на аукционе продали почти двухметровую картину «Мужчина и ребенок» (1959) за 24,4 миллиона долларов и «Бюст человека» за 9,5 миллиона долларов.

На продажу выставили и «Натюрморт с корзиной фруктов и цветов», который Пикассо написал во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Картину приобрели за 16,6 миллиона долларов.

Керамические работы Пикассо, в частности вазу, продали за 315 тысяч долларов, а статуэтку — за 239,4 тысячи долларов. Имена покупателей не разглашаются.

Работами Пикассо, которые продали на аукционе, владела гостиничная группа MGM Resorts, куда входит Bellagio. Более 20 лет назад коллекцию изобразительного искусства начал собирать бывший владелец Bellagio Стив Винн. Сейчас коллекция насчитывает около 900 работ 200 художников.

Распродажу картин и керамики испанского художника устроили, чтобы пересмотреть коллекцию. В частности, MGM Resorts хочет иметь больше произведений искусства от женщин, цветных людей, ЛГБТ-художников, художников с инвалидностью, а также из развивающихся стран.

Напомним, что автопортрет известного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который он нарисовал в 1992 году, продали на аукционе Juliens Auctions за 281 тысячу долларов.