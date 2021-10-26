Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

О решении суда Европейской правде стало известно от источника в посольстве Украины в Нидерландах.

Дело касается коллекции «скифского золота», которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине «скифское золото», однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.

Дело затянулось и было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября прошлого года удовлетворила ходатайство Украины.

Решение суда приветствовал президент Владимир Зеленский.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Напомним, в Полтавской области во время исследования грунтового могильника на Барвинковой горе археологи нашли амфороподобные стеклянные подвески.