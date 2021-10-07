В Полтавской области во время исследования грунтового могильника на Барвинковой горе археологи нашли амфороподобные стеклянные подвески.

Как сообщил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Денис Гречко, бусины изготовили около 6 века до нашей эры, пишет «Вокруг света. Украина».

Такие украшения в Бельске нашли впервые. После обработки артефакты обещают показать публике как часть экспозиции музея Бельского городища.

Бельское городище VІІІ — ІІІ века до н. э. является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины. Это место признано самым укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.

Городище расположено на возвышенности между рекой Ворсклой и правой притокой Псла — рекой Сухая Грунь, на границе Полтавской и Сумской областей.

Гелон — согласно знаменитому греческому историку Геродоту, город в земле скифского племени будинов, столица племени гелонов, которое, якобы, происходило от греческих колонистов, изгнанных из приморских поселений и осевших среди будинов, и говорящих на смеси скифского и греческого языка.

Напомним, в Ольвии археологи международной экспедиции Института археологии Национальной академии наук Украины во время раскопок на территории некрополя обнаружили погребальное сооружение — подземный склеп.