В Ольвии археологи международной экспедиции Института археологии Национальной академии наук Украины во время раскопок на территории некрополя обнаружили погребальное сооружение - подземный склеп.

Об этом рассказала руководитель экспедиции, доктор исторических наук, заместитель директора Института археологии НАН Украины Алла Буйских, сообщает Укринформ.

По ее словам, склеп состоит из удлиненного узкого коридора и погребальной камеры в форме трапеции. Высота свода камеры достигает 1 метра, а стенки и пол обмазаны известняковым раствором. Все сооружение вырезано в глиняном массиве, а вход в камеру был перегорожен каменной стенкой-закладом.

– В дромосе (вход в виде удлиненного узкого коридора, - прим.) нашли половину краснолаковой чашечки, которая добавила информацию о погребении I веком нашей эры. Как правило, такие захоронения характерны сарматам, которые жили тогда в Ольвии, – отметила Буйских.

Ученым удалось установить, что вскоре после погребения, к своду проникли грабители и вытащили наружу мертвеца, вероятно, чтобы забрать дорогую одежду и украшения. От захоронения сохранились только железные гвозди из деревянного помоста, на который клали покойника, и более ста различных бусинок и подвесок, которыми украсили покойного и его одежду. Это, в частности, бусины из янтаря, сердолика, агата, гагата, горного хрусталя и многочисленного бисера со стеклянной пасты.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области археологи Ольвийской международной экспедиции Института археологии НАН Украины в рамках украинско-польского проекта открыли жилищно-хозяйственный комплекс позднего периода существования Ольвии: конца IV - начала V века нашей эры.

Еще ранее группа украино-польских археологов во время экспедиции нашла на территории древней греческой колонии Ольвия фрагменты жилого дома, а также ряд ценных предметов. Датированы они IV веком.