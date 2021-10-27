Девушки из Николаева снялись в фотопроекте «Цифровая коллекция художественного музея: Фарфор».

Об этом пишет пресс-служба Агенства развития Николаева.

Менеджер по коммуникациям Евгений Гомонюк считает, что такой подход к популяризации культурного наследия уже успешно апробирован в мировой практике, но достаточно новый для украинских музеев.

— Эти фотографии являются частью промо музейной коллекции фарфоровых изделий. По сути, для большинства николаевцев это новые экспонаты, ведь 90% из них раньше никогда выставляли широкой аудитории. Этим символическим жестом мы показали, что можно потрогать искусство, фактически взять его в руки. В новых витринах и каталоге рассмотреть со всех сторон и взаимодействовать с ним виртуально с помощью созданных 3D моделей, — объяснил Евгений Гомонюк.

Идею помогли воплотить в жизнь известный николаевский фотограф Илья Кошковский и директор модельного агентства Glyanec Александра Волкова. Модели «пили чай» в стенах музея им. В. В. Верещагина со старинными чашками и блюдцами из Франции и Германии конца XVIII–XX веков.

В рамках проекта оцифровали, исследовали и каталогизировали около 300 единиц фарфора: предметы посуды, такие как чашки, блюдца, вазы, соусники, тарелки, и фарфоровые фигурки. Это изделия из стран Западной Европы — Германии, Австрии, Франции, Англии, Испании, Восточной Европы начала XIX – середины XX веков — Украины, Польши и России, и Восточной Азии XX века — Японии и Китая.

Проект по оцифровке музейных фондов реализуется Агентством развития Николаева при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, в Николаеве стартовал социальный проект «Особлива душа українки», в котором создадут календарь и расскажут истории 12 женщин, воспитывающих детей с инвалидностью.