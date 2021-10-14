В Николаеве стартовал социальный проект «Особлива душа українки», в котором создадут календарь и расскажут истории 12 женщин, воспитывающих детей с инвалидностью.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

В течение нескольких дней женщины фотографировались в украинской одежде для создания социального календаря. Съемки проходили в музеи русского драматического театра.

По словам организаторов, каждый месяц в календаре будет посвящен какому-то диагнозу, 12 месяцев – 12 разный историй мам и деток, которые будут раскрыты цитатами, написанными на календарях.

– Мне приятно принимать участие в этом проекте. Интересный опыт. Поэтому я согласилась, – рассказала участница проекта Ольга Грозова.

Календарь напечатают в конце ноября. Пока планируют выпустить около 20 экземпляров, которые подарят мамам-участницам, а также в реабилитационные центры.

Ранее сообщалось, что в Первомайске организовали фотосессию для календаря про людей с инвалидностью. В съемочном процессе участвовали 12 людей с инвалидностью, 4 визажиста, фотограф и учредительница модельной школы.