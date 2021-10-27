Скифское золото остается в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда. На решение апелляционного суда Амстердама еще может быть подана апелляция.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря университета Амстердама Яша Ланге.

— Экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений, — сказал он.

В начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым аннексировала Россия. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.

Во вторник, 26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.