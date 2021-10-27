Скифское золото остается в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда. На решение апелляционного суда Амстердама еще может быть подана апелляция.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря университета Амстердама Яша Ланге.
— Экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений, — сказал он.
В начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым аннексировала Россия. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.
Во вторник, 26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.
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Скифское золото остается в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда. На решение апелляционного суда Амстердама еще может быть подана апелляция.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря университета Амстердама Яша Ланге.
— Экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений, — сказал он.
В начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым аннексировала Россия. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.
Во вторник, 26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.