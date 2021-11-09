Во вторник, 9 ноября, по случаю Дня украинской письменности и языка в Украине проведут традиционный флешмоб — радиодиктант национального единства.

В этом году читать 21-й радиодиктант национального единства будет известный украинский писатель Юрий Андрухович, он является и автором текста, пишет Новое время.

По словам Юрия Андруховича, текст диктанта — начало его будущего нового романа.

Радиодиктант национального единства начнут 9 ноября в 10:00. Его будут транслировать на телеканалах и онлайн-страницах Суспільного.

Как сообщалось, консультировать флешмоб будет профессор киевской Могилянки Лариса Масенко. За трансляцию возьмутся телеканал «UA: Перший», радио «Культура» и все филии «Суспільного».

Проверить свое знание языка пригласят президента Украины, народных депутатов, министров, премьер-министра, деятелей культуры и других.