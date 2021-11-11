Во Львове в Гарнизонном храме XVII ст. украинские и польские реставраторы завершили продолжавшиеся семь лет работы по восстановлению уникальных фресок авторства Франциска Экштайна.

Об этом в Facebook сообщил настоятель храма отец Тарас Михальчук.

— Сегодня, 10 ноября 2021 года, с большим удовольствием сообщаем, что реставрация фресок 1740 года авторства Франциска Экштайна на своде центрального нефа Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла Львовской Архиепархии УГКЦ завершена! Это самый крупный международный реставрационный проект Украины! 7 лет кропотливого труда 20-ти украинских и польских реставраторов под руководством доктора Павла Болинского, — отметил Тарас Михальчук.

По его словам, еще в июле 2015 года при настоятеле о. Степане Сусе (сегодня — епископ УГКЦ) был начат первый этап реставрации фресок над пресвитерием (святилищем) храма (300 м2), следовательно, в 2018 году начался второй этап реставрации, который охватил более 1000 м2.

Сегодня, 10 ноября, в храме начали демонтаж лесов, в общей сложности их 38 тонн — это 3 390 м3.

Общая стоимость реставрации — более 20 миллионов гривен.

Как сообщалось, мастерам удалось исследовать и восстановить подлинные оригинальные изображения. Общая площадь фресок составляет более 1000 квадратных метров. Реставраторы рассказывают, что фрески были перерисованы в последний раз в 30-х годах ХХ века. И отличаются от оригинала. Однако во время реставрации специалистам удалось вскрыть оригинальный слой авторства Экштайна, и они пытались воспроизвести их подлинный вид.

Со временем фрески должны подсветить. Для этого в храме будет установлено специальное световое современное оборудование. Его стоимость — 300 тысяч гривен.

До декабря также планируют завершить реставрацию фасада Гарнизонного храма, на что из городского бюджета Львова выделили 8 миллионов гривен, еще 4 миллиона — собрали в храме.

Гарнизонная церковь святых апостолов Петра и Павла известна во Львове как костел Иезуитов — действующая церковь УГКЦ. Построена в стиле раннего барокко в начале XVII столетия по образцу римской святыни Иль-Джезу и является одним из самых крупных культовых сооружений Львова. Гарнизонный храм — на попечении капелланов Центра военного капелланства курии Львовской архиепархии УГКЦ.

Напомним, в музей им. В.В. Верещагина в Николаеве после реставрации вернули французскую картину XVII века.