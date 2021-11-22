Неизвестный рисунок мастера западноевропейского Ренессанса Альбрехта Дюрера, написанный около 1503 года, был обнаружен экспертами галереи Agnews в Лондоне.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Рисунок, получивший название «Богородица с младенцем с цветком на травянистом берегу», хранилась в коллекции архитектора Жана-Поля Карлхиана, который жил в Конкорде, недалеко от Бостона. Он умер в 2012 году, а его вдова Элизабет умерла три года спустя. На распродаже вещей из дома пожилой пары в 2016 году рисунок стоил 30 долларов.

Хотя работа включает очень заметную монограмму AD («наша эра»), дочери Карлхиана не поверили, что она подлинная. Семья, которая владела рисунком с 1919 года, считала, что это репродукция 20-го века.

Предки Жан-Поля некоторое время руководили успешной галереей антикварной мебели и декоративного искусства Maison Carlhian в Париже. Жан-Поль учился в Париже и был культурным человеком с огромной личной библиотекой. Как архитектор, он работал над несколькими музейными зданиями, в том числе двумя для Смитсоновского института. На таком фоне кажется невероятным, что Жан-Поль, по-видимому, не понял, что именно за рисунок был в его коллекции.

Клиффорд Шорер, ключевой акционер Agnews и человек, сделавший открытие, считает, что рисунок «может обеспечить рекордную цену» за работу на бумаге старого мастера. Текущий рекорд принадлежит Рафаэлю, чья «Голова музы» (1510-11) была продана на Christie’s в Лондоне в 2009 году за 48 миллионов долларов.

В 2019 году Клиффорд Шорер был в Бостоне, когда случайно услышал от продавца книг Брейнерда Филлипсона о необычно удачной копии Дюрера, купленной на распродаже. Клиффорд Шорер познакомился с владельцем работы, который зарабатывал себе на жизнь, покупая артобъекты по умеренной цене для перепродажи с прибылью. Он мало думал о рисунке, который небрежно хранился без рамки в его столовой.

— Это был невероятный момент, когда я увидел Дюрера. Либо это была величайшая подделка, которую я когда-либо видел, либо шедевр, — поделился впечатлениями Клиффорд Шорер.

Перекупщик, который сегодня просит не называть своего имени, предложили работу за 500 долларов. Но представитель галереи Agnews сразу сказал, что с ценой торопиться не стоит: необходимо внимательно изучить вопрос.

Когда началось исследование, главный прорыв произошел после того, как Джейн Макосланд, консерватор бумаги, обнаружила, что рисунок был сделан на бумаге с водяными знаками с трезубцем, который Дюрер использовал в более чем 200 сохранившихся работах. Было также подтверждено, что монограмма AD была нанесена теми же чернилами, что и рисунок.

Кристоф Мецгер, куратор Венского музея Альбертина и организатор выставки Дюрера в 2019-2020 годах, изучил рисунок и признал его подлинным. С этим выводом согласна Джулия Бартрам, бывший хранитель отдела гравюр и рисунков Британского музея и специалист по Дюреру. Датируя произведение примерно 1503 годом, оба эксперта считают, что это предварительный этюд к великолепной акварели «Богоматерь со множеством животных» (около 1506 года, Альбертина).

Хотя ранняя история рисунка остается неопределенной, работа Дюрера вполне могла быть среди произведений, приобретенных императором Священной Римской империи Рудольфом II в 1588 году. Рисунок, вероятно, оказался во Франции в 19 веке, в коллекции графа Юбера де Пуртале. Известно, что в 1919 году он продал четыре другие работы Дюрера галерее Maison Carlhian, которой владел Жан-Поль Карлхиан. Очевидно, рисунок был пятым товаром, и, возможно, покупался как подлинник, но по каким-то причинам был признан копией.

Находки совершенно неизвестных рисунков Дюрера крайне редки. Вероятнее всего, «Мадонна с младенцем с цветком на травянистом берегу» — единственный пример, появившийся с 1970-х годов.

А что получит тот самый удачливый покупатель, который заплатил свои 30 долларов за оригинал? Шорер организовал для него надлежащую юридическую консультацию. Покупателю уже предоставлен аванс в размере 100 000 долларов — и он получит дополнительную сумму, когда сделка по продаже Agnews будет завершена. Сумма еще не называется.

Сейчас «Богородица с младенцем с цветком на травянистом берегу» выставлена в лондонском Agnews, где ее можно увидеть с 20 ноября по 12 декабря. На небольшой выставке «Дюрер и его время» картина показана с рядом других вещей, включая единственную сохранившуюся медную пластину Дюрера (предоставленную во временное пользование из герцогской коллекции в Готе) для портретного офорта Филиппа Меланхтона (1526 г.). Также представлены две картины, связанные с жизнью и творчеством Дюрера: «Распятие» Якоба Корнелиса ван Остсанена (около 1507-10 гг.) и «Портрет Барбары Шварц» Кристофа Амбергера (около 1542 г.). Затем «Богородица с младенцем и цветком на травянистом берегу» будет выставлена в Нью-Йорке, в Колнаги.(20-30 января 2022 г).

При цене около 50 миллионов долларов возможным учреждением, имеющим ресурсы и интерес для покупки работы, мог бы стать Музей Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе (который 11 ноября на Christie’s заплатил 53 миллиона долларов за картину Гюстава Кайботта «Молодой человек у окна» 1876 г.). Дюрер также хорошо вписался бы в коллекцию нью-йоркского Метрополитен-музея, но сбор средств оказался бы огромной проблемой. Европейские музеи вряд ли смогут рассматривать его по такой цене. Но, скорее всего, Дюрер достанется очень богатому коллекционеру, глубоко интересующемуся рисунками старых мастеров.

Напомним, в Очакове на свалке нашли икону — в ходе реставрации обнаружили еще одно древнее изображение.