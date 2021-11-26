Фильм Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» про движение за освобождение Литвы от коммунистической оккупации победил на фестивале документального кино IDFA 2021.
Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Список из лучших картин в разных номинациях огласили вчера, 25 ноября, в Амстердаме.
Лозница рассказывает историю о развале СССР и роли лидера литовского движения за независимость Витаутас Ландсбергис. Благодаря нему Литва стала первой страной, которая получила суверенитет.
За победу украинскому документалисту вручили 15 тысяч евро.
— Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, сделать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, полностью исследующим роль одного человека, одной нации. И один исторический момент может сыграть роль в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение, — прокомментировали свой триумф Сергей Лозница.
Напомним, кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст о событиях Холокоста в Украине получила награду Золотой глаз Каннского кинофестиваля.
Фильм Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» про движение за освобождение Литвы от коммунистической оккупации победил на фестивале документального кино IDFA 2021.
Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Список из лучших картин в разных номинациях огласили вчера, 25 ноября, в Амстердаме.
Лозница рассказывает историю о развале СССР и роли лидера литовского движения за независимость Витаутас Ландсбергис. Благодаря нему Литва стала первой страной, которая получила суверенитет.
За победу украинскому документалисту вручили 15 тысяч евро.
— Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, сделать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, полностью исследующим роль одного человека, одной нации. И один исторический момент может сыграть роль в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение, — прокомментировали свой триумф Сергей Лозница.
Напомним, кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст о событиях Холокоста в Украине получила награду Золотой глаз Каннского кинофестиваля.