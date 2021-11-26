Фильм Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» про движение за освобождение Литвы от коммунистической оккупации победил на фестивале документального кино IDFA 2021.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Список из лучших картин в разных номинациях огласили вчера, 25 ноября, в Амстердаме.

Лозница рассказывает историю о развале СССР и роли лидера литовского движения за независимость Витаутас Ландсбергис. Благодаря нему Литва стала первой страной, которая получила суверенитет.

За победу украинскому документалисту вручили 15 тысяч евро.

— Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, сделать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, полностью исследующим роль одного человека, одной нации. И один исторический момент может сыграть роль в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение, — прокомментировали свой триумф Сергей Лозница.

Напомним, кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст о событиях Холокоста в Украине получила награду Золотой глаз Каннского кинофестиваля.