Украину избрали членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение было принято на 9-м заседании государств-участников Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

— Отныне совместно с другими государствами-участниками будем работать над защитой культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов, — отметил Александр Ткаченко.

Он добавил, что в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, попытки распространить их информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие, членство Украины является важным этапом для нашего государства. Это станет действенным механизмом для усиления защиты наших памятников в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Срок членства — 4 года до 2025 года.

Напомним, гендиректором ЮНЕСКО переизбрали на второй срок Одри Азуле.