Гендиректором ЮНЕСКО переизбрали на второй срок Одри Азуле.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
— Искренне поздравляю Одри Азуле, которая только что была переизбрана генеральным директором ЮНЕСКО, — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, Одри Азуле начинает свой второй срок с убедительной победы — 155 голосов «за». Президент также заявил, что это решение Украина полностью поддерживает.
Напомним, первая в истории научная оценка количества парниковых газов, выбрасываемых и поглощаемых лесными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, показала, что по крайней мере 10 ключевых участков за последние 20 лет произвели больше углерода, чем поглотили.
Гендиректором ЮНЕСКО переизбрали на второй срок Одри Азуле.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
— Искренне поздравляю Одри Азуле, которая только что была переизбрана генеральным директором ЮНЕСКО, — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, Одри Азуле начинает свой второй срок с убедительной победы — 155 голосов «за». Президент также заявил, что это решение Украина полностью поддерживает.
Напомним, первая в истории научная оценка количества парниковых газов, выбрасываемых и поглощаемых лесными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, показала, что по крайней мере 10 ключевых участков за последние 20 лет произвели больше углерода, чем поглотили.