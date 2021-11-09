Гендиректором ЮНЕСКО переизбрали на второй срок Одри Азуле.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

— Искренне поздравляю Одри Азуле, которая только что была переизбрана генеральным директором ЮНЕСКО, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Одри Азуле начинает свой второй срок с убедительной победы — 155 голосов «за». Президент также заявил, что это решение Украина полностью поддерживает.

Напомним, первая в истории научная оценка количества парниковых газов, выбрасываемых и поглощаемых лесными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, показала, что по крайней мере 10 ключевых участков за последние 20 лет произвели больше углерода, чем поглотили.