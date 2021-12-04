«ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом сообщается на сайте ВВС.
Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, которые вошли в длинные списки Книги года ВВС-2021.
В краткий список в номинации «Книга года» вошли следующие издания:
В номинации «Детская книга года» будут соревноваться издания:
Номинантами в категории «Эссеистика» являются:
Победителя объявят 17 декабря 2021 года, он получит денежную премию в размере £ 1 000 в гривневом эквиваленте.
Напомним, лауреатом центральноевропейской литературной премии «Angelus» за 2021 год стала украинская писательница Екатерина Бабкина. Уже четвертый раз премию выигрывает украинский автор.
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«ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом сообщается на сайте ВВС.
Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, которые вошли в длинные списки Книги года ВВС-2021.
В краткий список в номинации «Книга года» вошли следующие издания:
В номинации «Детская книга года» будут соревноваться издания:
Номинантами в категории «Эссеистика» являются:
Победителя объявят 17 декабря 2021 года, он получит денежную премию в размере £ 1 000 в гривневом эквиваленте.
Напомним, лауреатом центральноевропейской литературной премии «Angelus» за 2021 год стала украинская писательница Екатерина Бабкина. Уже четвертый раз премию выигрывает украинский автор.