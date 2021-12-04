«ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщается на сайте ВВС.

Жюри выбирало финалистов среди 39 изданий, которые вошли в длинные списки Книги года ВВС-2021.

В краткий список в номинации «Книга года» вошли следующие издания:

Юрий Андрухович. Раdio ночь. – Черновцы: Меридіан Черновіц, 2021;

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. – Львов: Видавництво Старого Лева, 2021;

Илья Макаренко. Магнум. – Черновцы: Книги – XXI, 2021;

Сергей Осока. Три линии для Марии. – Львов: Видавництво Старого Лева, 2020;

Артем Чех. Кто ты такой? – Черновцы: Меридіан Черновіц, 2021.

В номинации «Детская книга года» будут соревноваться издания:

Владимир Аренев. Заклятый меч, или голос крови. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020;

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Быстроножка и очень велосипедное приключение. – Киев: Yakaboo Publishing, 2021;

Таня Поставная. Письма из почты на маяке. – Киев: #книголов, 2021;

Екатерина Штанко. Огненная сказка. – Киев: Наш формат, 2021;

Петр Яценко. Союз Советских Вещей. – Киев: Портал, 2020.

Номинантами в категории «Эссеистика» являются:

Станислав Асеев. Светлый Путь: история одного концлагеря. – Львов: Видавництво Старого Лева, 2021;

Владимир Диброва. Свежим глазом: Шевченко для современного читателя. – Киев: Білка, 2021;

Ольга Кари. Компот из патиссонов. – Киев: Комора, 2020;

Андрей Содомора. О чем писать… – Львов: Апріорі, 2021;

Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие в Гетманщину. – Киев: Темпора, 2021.

Победителя объявят 17 декабря 2021 года, он получит денежную премию в размере £ 1 000 в гривневом эквиваленте.

Напомним, лауреатом центральноевропейской литературной премии «Angelus» за 2021 год стала украинская писательница Екатерина Бабкина. Уже четвертый раз премию выигрывает украинский автор.