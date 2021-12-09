Победительницей диктанта национального единстве за 2021 год стала Галина Шура, ведущая уроки в школе волынского села.
О самом грамотном человеке в стране сообщает ZAXID.
Женщина не допустила ни единой ошибки в текст диктанта и сдала этот экзамен на отлично. Преподает она в селе Комарово Ковельского района.
Еще по одной ошибке допустили трое участников — Наталья Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет. Две описки насчитали у 12 участников.
Всего на проверку свои работы отправили 14,5 участников. Знание языка проверялось текстом Андруховича, который надиктовывал сам писатель. Его пожурили за спешку и быстрый темп начитки.
Как сообщалось, трансляцию события вели телеканал «UA: Перший», радио «Культура» и все филии «Суспільного».
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Победительницей диктанта национального единстве за 2021 год стала Галина Шура, ведущая уроки в школе волынского села.
О самом грамотном человеке в стране сообщает ZAXID.
Женщина не допустила ни единой ошибки в текст диктанта и сдала этот экзамен на отлично. Преподает она в селе Комарово Ковельского района.
Еще по одной ошибке допустили трое участников — Наталья Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет. Две описки насчитали у 12 участников.
Всего на проверку свои работы отправили 14,5 участников. Знание языка проверялось текстом Андруховича, который надиктовывал сам писатель. Его пожурили за спешку и быстрый темп начитки.
Как сообщалось, трансляцию события вели телеканал «UA: Перший», радио «Культура» и все филии «Суспільного».