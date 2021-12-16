Этнический орнамент народности крымских татар с названием Орьнек вошел в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Глава Минкульта воспринял это как культурную победу. По его словам, решение утвердили сегодня на заседании Межправительственной комиссии организации в Париже.

— Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Минкульта и МИД за то, что завершили это ответственное дело — заключил глава ведомства.

В столице Франции также выступала замминистра иностранных дел Эмине Джаппарова с речью о культурных традициях своего народа.

Напомним, Киев попал в пятерку самых популярных городов мира с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.