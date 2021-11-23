Британская компания Design Bundles выбрала 145 самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и проанализировала, сколько раз они были отмечены в Instagram.

Об этом пишут на сайте Forbes.

Киев оказался на четвертом месте рейтинга собрав почти 22 миллиона постов. Культурными объектами Всемирного наследия Юнеско в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.

Рейтинг Design Bundles:

Исторический центр Рима (Италия): 61 244 436 отметок

Рио-де-Жанейро (Бразилия): 45 039 569 отметок

Венеция (Италия): 25 755 922 отметки

Киев (Украина): 21 914 502 отметки

Исторический центр Флоренции (Италия): 21 516 815 отметок

Исторический центр Праги (Чехия): 17 731 077 отметок

Будапешт (Венгрия): 14 665 910 отметок

Бразилиа (Бразилия): 13 277 931 отметка

Исторический центр Санкт Петербурга (Россия): 11 987 336 отметок

Кито (Эквадор): 9 854 551 отметка.

Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.