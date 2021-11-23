Британская компания Design Bundles выбрала 145 самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и проанализировала, сколько раз они были отмечены в Instagram.
Об этом пишут на сайте Forbes.
Киев оказался на четвертом месте рейтинга собрав почти 22 миллиона постов. Культурными объектами Всемирного наследия Юнеско в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.
Рейтинг Design Bundles:
Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.
Британская компания Design Bundles выбрала 145 самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и проанализировала, сколько раз они были отмечены в Instagram.
Об этом пишут на сайте Forbes.
Киев оказался на четвертом месте рейтинга собрав почти 22 миллиона постов. Культурными объектами Всемирного наследия Юнеско в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.
Рейтинг Design Bundles:
Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.