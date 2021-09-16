Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного Украинского муниципального опроса, проводимого Международным республиканским институтом (МРИ), к которому присоединился журнал «Новое Время».

Украинцы оценивали 22 параметра жизни в своем городе. В итоге Николаев набрал средний балл 2,8 из 5 возможных, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично.

На первом месте рейтинга оказалась Винница. Местные жители оценили город в 3,6 балла. За ней следуют Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Мариуполь с результатом в 3,3 балла.

Ниже Николаева в рейтинге оказались два города: Черновцы с результатом в 2,8 и Херсон с 2,7 балла.

Отметим, что столица Украины заняла совсем не лидируюшие позиции — Киев расположился на 18 месте в рейтинге с результатом в 2,95 балла. Любимая многими николаевцами Одесса заняла 14 место (2,97 балла), а развитые города Харьков и Днепр — на 7 (3,24) и 19 соответственно (2,97).

НВ опубликовало и раскладку по некоторым параметрам. Николаев набрал:

тротуары — 2,7

сбор мусора — 2,8

транспортная инфраструктура и общественный транспорт — 2,6

дороги — 2

учреждения культуры — 3,2

публичные парки и скверы — 3,5

дворы и придомовые территории — 2,9

деятельность полиции — 2,7

экология, окружающая среда — 2,6

парковка — 2,4

Как видно, выше всего горожане оценили сферу культуры, парки и скверы. Самые низкие оценки николаевцы поставили дорогам, организации парковочных мест, транспорту и экологии.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.