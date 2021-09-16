Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного Украинского муниципального опроса, проводимого Международным республиканским институтом (МРИ), к которому присоединился журнал «Новое Время».
Украинцы оценивали 22 параметра жизни в своем городе. В итоге Николаев набрал средний балл 2,8 из 5 возможных, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично.
На первом месте рейтинга оказалась Винница. Местные жители оценили город в 3,6 балла. За ней следуют Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Мариуполь с результатом в 3,3 балла.
Ниже Николаева в рейтинге оказались два города: Черновцы с результатом в 2,8 и Херсон с 2,7 балла.
Отметим, что столица Украины заняла совсем не лидируюшие позиции — Киев расположился на 18 месте в рейтинге с результатом в 2,95 балла. Любимая многими николаевцами Одесса заняла 14 место (2,97 балла), а развитые города Харьков и Днепр — на 7 (3,24) и 19 соответственно (2,97).
НВ опубликовало и раскладку по некоторым параметрам. Николаев набрал:
Как видно, выше всего горожане оценили сферу культуры, парки и скверы. Самые низкие оценки николаевцы поставили дорогам, организации парковочных мест, транспорту и экологии.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.
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Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного Украинского муниципального опроса, проводимого Международным республиканским институтом (МРИ), к которому присоединился журнал «Новое Время».
Украинцы оценивали 22 параметра жизни в своем городе. В итоге Николаев набрал средний балл 2,8 из 5 возможных, где 1 означает ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично.
На первом месте рейтинга оказалась Винница. Местные жители оценили город в 3,6 балла. За ней следуют Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Мариуполь с результатом в 3,3 балла.
Ниже Николаева в рейтинге оказались два города: Черновцы с результатом в 2,8 и Херсон с 2,7 балла.
Отметим, что столица Украины заняла совсем не лидируюшие позиции — Киев расположился на 18 месте в рейтинге с результатом в 2,95 балла. Любимая многими николаевцами Одесса заняла 14 место (2,97 балла), а развитые города Харьков и Днепр — на 7 (3,24) и 19 соответственно (2,97).
НВ опубликовало и раскладку по некоторым параметрам. Николаев набрал:
Как видно, выше всего горожане оценили сферу культуры, парки и скверы. Самые низкие оценки николаевцы поставили дорогам, организации парковочных мест, транспорту и экологии.
Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
Также недавно Николаев оказался в аутсайдерах Индекса конкурентоспособности городов Украины.