16 декабря в «Этносветлице» открыли областную выставку «История новогодней игрушки», организованную Николаевским областным центром народного творчества и культурно-просветительной работы.

Об этом сообщили организаторы.

Экспозиция вобрала в себя разнообразие техник и видов искусства: амигуруми и пэчворк, темари и кинусайга, плетение, фелтинг, пластика, роспись и многое другое.

«Во время просмотра выставки гости имели возможность отправиться в интересное путешествие по истории новогодних игрушек, техник и видов искусства, а также лично познакомиться с участниками выставки», — говорится в сообщении.

Директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы Наталья Баштовая поздравила посетителей выставки и наградила мастеров грамотами.

— Вообще, игрушки новогодне-рождественского цикла можно разделить на несколько видов: украшения на елку, подарочные под елку, традиционные обрядово-обереговые, а также современные интерьерные, — рассказала руководитель областного объединения «Прибужье» Валентина Кривцова.

В праздничную экспозицию отобрали более 250 авторских изделий из 21 мастерской области. Каждый участник представил игрушки по своему направлению.

Полина Андриевская подготовила ватные ретро-игрушки. Стеклянные расписные елочные шарики изготовили мастерицы из Баштанской громады Алла Бондарева и Наталья Ракитина. Новогодние шарики темари вышила Валентина Дымова. Украшения в технике кинусайга представила мастерица из Первомайска Екатерина Баранюк. Вышитые «бискорню» создала Ольга Тарасова. Эко-украшения на спиле дерева презентовала Татьяна Лебедь из Новоодесской громады. Искусство вязания на спицах мягких игрушек «амигуруми» популяризирует мастерица Анна Мозговая. Как пример украинского наследия, мастер из Баштанской громады Елены Козявко представила игрушки из соленого теста. Украшения на елку из соломы выплетает мастерица из Березанской громады Татьяна Кравец. Расписных ангелов-хранителей представила Ярослава Гончарук, а Лидия Асриянц создает своих ангелов из кружева. Мастера из Березанской громады Ольга Костюк и Наталья Феник из Первомайской громады на рождественские праздники подготовили традиционные оберегово-обрядовые куклы-мотанки. А мастерицы из фелтинга Елена Мищенко и Ксения Культенко презентовали валяные игрушки из шерсти. Игрушки в технике лоскутной мозаики «Печворк» представила мастерица из Галициновской громады Людмила Псаревская. Мастерицы из Воскресенской общины Татьяна Бурякова и Елена Лементарь презентовали чулочную куклу. Праздничную атмосферу выставочной экспозиции предоставили кружевные оконные вытынанки Любови Записочной, а также волшебные картины с кукольной тематикой художницы Ирины Климчук.

Выставка продлится до 20 января 2022 года. На выставку можно попасть только по личному приглашению. С собой обязательно иметь маску, сертификат о вакцинации или действующий ПЦР-тест.

Ранее в Николаеве свою первую персональную выставку в «Етносвітлиці» представила художница НТО «Прибужжя» Екатерина Баранюк, участница V выставочного цикла «Новые имена Николаевщины 2021-2022».